Colombiana de 104 anos recupera da covid-19 pela segunda vez 

Uma idosa de 104 anos do norte da Colômbia recuperou da covid-19 pela segunda vez.

O momento em que Carmen Hernandez saiu do hospital, onde ficou internada durante 21 dias a combater o vírus, foi assinalado pelos profissionais de saúde, que fizeram uma ovação à mulher.



De acordo com a agência Reuters, Carmen Hernandez foi diagnosticada com a covid-19 pela primeira vez em junho de 2020. Na altura, foi tratada no lar onde vive há 25 anos.

A colombiana de 104 anos recebeu a primeira dose da vacina Sinovac a 26 de fevereiro e, pouco depois, foi diagnosticada com covid-19 pela segunda vez.

O diagnóstico a 8 de março resultou no adiamento da segunda dose da vacina.