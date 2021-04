Ribeira de Pena já não está entre os concelhos que ultrapassavam a linha vermelha de covid-19 estipulada pelo Governo. Bastou passar de oito para seis casos ativos.

Na vila continuam questionam-se os cálculos que multiplicaram os números para mais de 240 casos por 100 mil habitantes e criaram alarme na população.

Num concelho com pouco mais de seis mil habitantes inscritos no centro de saúde, tenta-se agora caminhar com segurança para a nova fase do desconfinamento.