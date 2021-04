Registados 47 surtos de covid-19 nas creches e no 1.º ciclo

Nas escolas, desde o inicio do desconfinamento, registaram-se 47 surtos em creches e no 1.º ciclo. Esta semana, o primeiro-ministro manifestou-se preocupado com a velocidade de transmissão das infeções.

Os números da DGS referem-se às duas semanas de aulas presenciais, entre 15 e 26 de março, quando só os estabelecimentos do pré-escolar e 1.º ciclo estavam abertos.

Os especialistas dizem que este cenário confirma uma tendência de casos nos mais novos, mas defendem que os números não são preocupantes.

As escolas confiam nas medidas sanitárias.

Esta semana entraram nas escolas mais de 520 mil alunos do 2.º e 3.º ciclos. Prevê-se que no dia 19 seja a vez de 320 mil estudantes do ensino secundário retomarem o ensino presencial.