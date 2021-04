Índia com quase 132 mil novos casos num só dia

A Índia superou a marca dos 13 milhões de infetados, depois de ter registado quase 132 mil novos casos de covid-19 num dia, o valor mais alto desde o início da pandemia.

O país enfrenta uma segunda vaga mais forte do que a primeira, com o aumento de infeções e de mortes (780 nas últimas 24 horas).

O número diário de infeções também atingiu um novo máximo na Argentina. Para evitar um confinamento nacional, as autoridades decidiram impor novas restrições para a circulação de pessoas e o funcionamento de atividades. Não tardaram os protestos, em frente à sede do governo argentino, contra as medidas que incluem o recolher obrigatório entre as 00:00 e as 06:00.

Para dar resposta ao avanço do vírus, o país conta agora com o apoio dos Estados Unidos que anunciaram a doação de três hospitais de campanha e equipamento para ajudar a Argentina no combate à pandemia.

Os EUA continuam a ser o país do mundo com mais casos e mais mortes, mas são, também, o país que mais vacinou até agora.

Em vários centros de vacinação, na Califórnia, as longas filas desapareceram permitindo a quem chega, ser vacinado, mesmo sem marcação.