Desde o início da pandemia, 30 mil trabalhadores do setor da hotelaria já perdem o emprego

O Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal diz que este ano os hotéis ainda não vão ter capacidade para pagar os empréstimos.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Raul Martins garante que se não houver uma extensão das moratórias, as empresas não vão conseguir pagar.

O Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal diz que vão existir despedimentos coletivos se os apoios ao emprego, com o pagamento de 100% do salário, não se prolongarem até março do próximo ano.

Desde o início da pandemia, 30 mil trabalhadores do setor da hotelaria já perderam o emprego. O setor, um dos mais afetados pela pandemia, registou no primeiro trimestre do ano quebras acima dos 80% na faturação.