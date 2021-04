Vários estabelecimentos multados em fiscalizações da ASAE a esplanadas

A ASAE já multou vários estabelecimentos com esplanadas desde a reabertura destes espaços, com coimas de dois mil euros. Em Aveiro, os empresários estão revoltados e temem novas multas.

Com o horário reduzido ao fim-de-semana e previsão de chuva para os próximos dias, os donos das esplanadas de Aveiro estão apreensivos. Dizem que é impossível controlar permanentemente as distâncias entre cadeiras e o comportamento dos clientes e, por isso, temem voltar as ser autuados em futuras intervenções da ASAE.

Aveiro foi uma das 19 cidades fiscalizadas pela operação esplanada segura da ASAE, que resultou na instauração de 21 processos de contraordenação.

Os empresários do sector estão revoltados e sentem-se desconfortáveis com as regras. Mesmo os que não foram autuados defendem que a fiscalização das brigadas da ASAE deveria ter tido um cariz pedagógico. As coimas de dois mil euros representam um duro golpe depois de um confinamento de dois meses sem faturação.