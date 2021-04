Covid-19. Federação Russa suspende ligações aéreas com a Turquia

A Federação Russa anunciou hoje a suspensão das suas ligações aéreas com a Turquia durante um mês e meio, explicando a decisão com a deterioração da situação epidemiológica neste país.

Os voos com a Turquia, mas também com a Tanzânia, vão ser suspensos "de 15 de abril a 01 de junho", indicou durante uma intervenção televisiva a vice-primeira-ministra encarregada da Saúde, Tatiana Golikova.

A dirigente estimou que a situação epidemiológica "continua a deteriorar-se desde os primeiros dias de março", acrescentando que 80% dos russos que testaram positivos ao coronavírus quando regressaram do estrangeiro, desde o início da pandemia, testaram quando regressavam da Turquia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu à agência noticiosa Ria Novosti que esta decisão não estava ligada à reunião, ocorrida no sábado, entre os presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante o qual aquele recordou a sua oposição à anexação da Crimeia pela Federação Russa.

A Federação Russa tinha reaberto as suas ligações aéreas com a Turquia e a Tanzânia em julho de 2020, quatro meses depois de terem sido suspensos e de ter fechado das fronteiras russas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, as fronteiras da Federação Russa continuam largamente encerradas, mas têm sido reabertas, de forma progressiva, a cidadãos de uma vintena de países.