Covid-19. Ex-ministros sugerem escolas abertas no verão 

Recuperar as aprendizagens depois da pandemia pode passar pela abertura das escolas no verão.

A ideia é defendida por dois antigos ministros da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues e Marçal Grilo, que consideram ainda que a pandemia de covid-19 veio revelar e acentuar as desigualdades no ensino.

No debate de apresentação do Observatório da Educação, da fundação Belmiro de Azevedo, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, centrou-se no trabalho já feito.

A plataforma disponível para profissionais de educação e famílias tem, para já, 35 milhões de linhas de informação que serão atualizadas, num trabalho que visa tornar mais transparente e acessível a informação na área da educação.