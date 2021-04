Apoios sociais. Fiscalização sucessiva já deu entrada no Tribunal Constitucional 

O pedido de fiscalização sucessiva do Governo aos três diplomas que alargam os apoios sociais deu esta quinta-feira entrada no Tribunal Constitucional.

As medidas em causa foram aprovadas por uma maioria negativa, no Parlamento, e promulgadas pelo Presidente da República, a 28 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa entende que são urgentes no atual contexto de pandemia de covid-19. Já o Governo diz que violam a lei travão do Orçamento do Estado e a Constituição.

Os diplomas determinam apoios extraordinários para os trabalhadores independentes, para as famílias e para os profissionais de saúde.