Atividade económica caiu de forma acentuada em Portugal durante a pandemia

O Instituto Nacional de Estatística fez esta quinta-feira de manhã um balanço do impacto global da covid-19. O relatório indica que a economia caiu em praticamente todos os setores.

No turismo as quebras são superiores a 80%, quando comparados dados de janeiro de 2021 ao ano anterior.

A hotelaria está no topo (- 81,4%), seguida dos estabelecimentos de alojamento local (- 3,4%) e do turismo no espaço rural e de habitação (- 54,2%).

A aviação contou também com impactos significativos no início de 2021. O movimento de passageiros totalizou, em janeiro menos 772 mil, o que representa um decréscimo de 79%.

O INE indica ainda que em fevereiro, o indicador de confiança da Construção e Obras Públicas e do Comércio diminui de forma acentuada, mas o da indústria transformadora aumentou.

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros também caíram, assim como o montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras.

O relatório aborda também o número de mortes registadas e confirma que as duas últimas semanas de janeiro foram as piores desde o início da pandemia.