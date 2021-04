Regresso ao confinamento é uma penalização, considera autarca de Rio Maior

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior considera o regreso às medidas mais restritivas do confinamento uma penalização. Filipe Santana Dias diz que a principal preocupação é com as pequenas e médias empresas da região.

Luís Filipe Santana Dias reagiu ao anúncio feito hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, de que Rio Maior é um dos quatro concelhos que vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam no continente português antes da atual fase de desconfinamento, devido à evolução da pandemia covid-19.

Outros sete concelhos não vão passar à fase seguinte do desconfinamento que se inicia na próxima segunda-feira, por terem "duas avaliações sucessivas em situação de risco", com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mantendo as restrições atualmente em vigor: Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

