Restaurantes de Vila Real preparam reabertura com expectativa e receio

Os proprietários dos restaurantes de Vila Real acreditam que vão mesmo abrir as portas na próxima semana. Apesar das expectativas, há muito medo à mistura, devido às restrições e à possibilidade de voltar a fechar.

Nem esplanadas, nem take away. Alguns estabelecimentos optaram por fechar as portas durante os dois confinamentos. Agora, preparam a reabertura, com um misto de expectativa e receio.

Quem optou por nunca fechar - e pode recorrer, por fim, às esplanadas - diz que não conseguiu compensar o negócio. Há quem fale em perdas a rondar os 80 e os 90%. Os restaurantes precisam do desconfinamento, mas é tudo muito incerto.

Todos garantem a segurança nos estabelecimentos. Alertam, no entanto, que precisam que os clientes colaborem para evitar o que mais temem – um novo encerramento.