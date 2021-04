AHRESP sublinha a importância da terceira fase do desconfinamento para o setor

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal sublinha a importância da terceira fase de desconfinamento para o setor.

Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, deixa um apelo aos clientes para que cumpram as regras sanitárias.

Portugal vai avançar, na generalidade do território, para a terceira fase de desconfinamento e assim, como previsto, vão reabrir:

Ensino secundário e superior;

Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 4 pessoas ou 6 em esplanadas) até às 22:00 ou 13:00 aos fins de semana e feriados;

Modalidades desportivas de médio risco;

Atividade física ao ar livre até seis pessoas;

Eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m2);

Casamentos e batizados com 25% de lotação.

SETE CONCELHOS NÃO AVANÇAM NO DESCONFINAMENTO, QUATRO RECUAM

Contudo, há sete concelhos que não avançam para esta terceira fase por estarem acima dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. São eles Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela. Nestes concelhos mantêm-se as regras que estão atualmente em vigor, correspondentes à segunda fase do desconfinamento.

Num outro patamar estão quatro concelhos que vão voltar a estar sob as regras da primeira fase, por estarem acima de 240 casos por 100 mil habitantes. São eles Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior. Devem cumprir apenas as regras que estavam impostas a 15 de março, no arranque do desconfinamento.

Nestes quatro concelhos voltam a fechar esplanadas, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, ginásios, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares; volta a ser proibida a circulação entre concelhos bem como a realização de feiras e mercados não alimentares. Permite-se, contudo, o funcionamento de comércio ao postigo, comércio automóvel e mediação imobiliário, salões de cabeleireiros, manicures e similares (com marcação prévia), estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer, bibliotecas e arquivos.

Quanto aos concelhos que conseguiram baixar os casos nas últimas duas semanas e que podem entrar na próxima etapa de desconfinamento, são eles Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Ribeira de Pena, Soure, Vila do Bispo e Vimioso.

Em relação às escolas, o primeiro-ministro confirmou que as medidas serão sempre de âmbito nacional. Logo, as escolas abrirão também nos concelhos em maior risco.