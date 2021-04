Covid-19. Madeira vai disponibilizar testes rápidos gratuitos nas farmácias

A Madeira irá disponibilizar testes rápidos e gratuitos nas farmácias a todos os residentes no arquipélago. A testagem em massa arranca a 26 de abril.

O Governo regional da Madeira estabeleceu uma parceria com as farmácias para poder testar o maior número de pessoas. Esse acordos estabelece que, quem quiser, pode fazer um teste rápido à covid-19 numa farmácia e pode fazê-lo a cada 14 dias.

A comparticipação do Governo é de 15 euros por cada teste feito a residentes no arquipélago. As farmácias garantem o espaço, o equipamento de proteção aos profissionais de saúde e fornecem os testes.

O projeto arranca na última semana de abril. Há ainda que montar toda a logística, mas já há muitos interessados em fazer estes testes.

A Madeira nunca fechou a economia por completo. No entanto, desde janeiro, há recolher obrigatório que deverá manter-se também até 26 de abril.