"Eu e a pandemia". Beatriz, estudante e operadora de caixa, sente-se sortuda

Esta sexta-feira, no "Eu e a Pandemia", a história de uma operadora de caixa de supermercado, que no ultimo ano trabalhou como nunca.

Beatriz Sousa é uma jovem estudante de estudos artísticos e operadora de caixa. Diz que a profissão ganhou importância durante a pandemia.

Em 2020, as vendas no retalho alimentar aumentaram mais de 8% em comparação com 2019. Os congelados foram os que tiveram um maior crescimento e os produtos de marca branca já ultrapassaram os 35% das compras para casa.