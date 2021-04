Lojas dos centros comerciais reabrem na segunda-feira

Todas as lojas dos centros comerciais reabrem na próxima segunda feira. Os gerentes garantem segurança nos espaços, através da limpeza constante e do limite do número de pessoas dentro dos estabelecimentos.

Desde o início da pandemia, os centros comerciais estiveram fechados durante perto de 6 meses.

Esta segunda-feira reabrem totalmente e na generalidade do país, à exceção dos 10 concelhos onde há maior risco de contágio.



