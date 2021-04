Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo é a única região em Portugal com Rt abaixo de 1

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a única em Portugal que regista um índice de transmissibilidade do coronavírus abaixo de 1. O relatório das linhas vermelhas para o desconfinamento revela ainda que a incidência de novos casos está a aumentar.

O número de novos casos de infeção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, foi de 70, "com tendência estável a crescente a nível nacional", refere o mais recente relatório realizado pela Direção Geral da Saúde e pelo Instituto Ricardo Jorge.

O relatório, que pretende fazer uma monitorização das linhas vermelhas para o desconfinamento, avança que o Rt apresenta valores superiores a 1 em todas as regiões do continente, à exceção de Lisboa e Vale do Tejo, onde o valor baixou para 0,96. Em contraciclo, o Alentejo vê o valor do Rt a subir de 0,99 para 1.13.

O documento sublinha que a nível nacional, entre os dias 8 e 11 de abril, verificou-se "uma redução da estimativa do Rt, de 1,08 para 1,01 o que pode indiciar o desacelerar daquela tendência crescente da incidência de SARS-CoV-2".

O relatório foi divulgado no final de sexta-feira e avança ainda que se tem registado uma transmissão comunitária de moderada intensidade com "um ligeiro aumento da transmissão nos grupos etários mais jovens".

As autoridades de saúde alertam que, a este ritmo e tendo em conta a evolução do índice de transmissibilidade, entre um e dois meses Portugal poderá atingir o limite de 120 casos por 100 mil habitantes que foi estabelecido pelo Governo para desconfinar.