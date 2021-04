Hospitais indianos rejeitam doentes covid por falta de camas e de oxigénio

Alguns hospitais indianos estão a rejeitar doentes covid por falta de camas e de oxigénio. Com mais de 260 mil novos casos em 24 horas, o sistema de saúde está perto do colapso.

O número de infeções continua a aumentar em vários países e com as medidas de combate à pandemia, multiplicam-se os protestos.

Nas ruas de Buenos Aires, centenas desafiaram o aviso do Presidente, que disse que não iria tolerar mais protestos contra as restrições, e protestaram contra as medidas impostas pelo governo (que incluem o encerramento das escolas e dos restaurantes e a imposição de recolher obrigatório a partir das 20h).

Toronto também foi palco de uma grande manifestação contra as restrições. O Canadá enfrenta uma segunda vaga, com vários territórios a registar novos máximos de infeções.