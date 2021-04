Modalidades amadoras temem ter perdido atletas devido à pandemia

A partir de segunda-feira regressam à atividade os desportos coletivos considerados de médio risco. Mas muitas modalidades amadoras que já são praticadas desde o início do mês sentem que nada ficou como antes. Menos atletas e muitas regras para evitar contágios.

Por ser considerada de baixo risco, a arte marcial Aikido pode ser praticada desde 5 de abril, altura em que começou a segunda fase de desconfinamento. Aumentou-se a distância entre atletas e o treino individual ficou regra, mas a maior mudança foi o pavilhão vazio.

A partir de segunda feira regressam às restantes modalidades consideradas de médio risco - como futebol e o andebol por exemplo. Quem pratica sabe que é preciso equilibrar a cautela com os benefícios do desporto.

No pavilhão de prime, em Viseu, os campeões nacionais de tiro com arco nunca chegaram a parar. Mesmo assim, o trabalho de vários anos na formação pode ter sido comprometido pela pandemia. Para a nova fase de desconfinamento, a associação prepara o regresso dos treinos da formação privilegiando o ar livre.

Os concelhos que avançam para a terceira fase do desconfinamento terão liberdade para a prática desportiva nas modalidade que não impliquem contacto face a face, como boxe, mantendo proibição as aulas de grupo em ginásios. Ao ar livre a atividade física pode ter, no máximo, de seis pessoas em grupo.