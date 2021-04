Recolher obrigatório em São Miguel. Habitantes aproveitam manhã para fazer exercício

Na ilha de São Miguel, nos Açores, há recolher obrigatório este fim de semana, com o fecho generalizado do comércio a partir das 15:00. Dezenas de pessoas aproveitaram a manhã para fazer exercício físico na marginal de Ponta Delgada.

Sempre com o mar por perto, a pé ou de bicicleta, aproveita-se o sol e a liberdade até ao recolher obrigatório. Sobre as novas regras impostas na ilha de São Miguel, as opiniões dividem-se.

Com o aumento diário de infeções em São Miguel, todo o comércio fecha às 15:00 ao fim de semana e os cafés e restaurantes nem chegam a abrir. Durante as próximas semanas as restrições associadas à situação de alto risco deverão manter-se.