Cimeira Ibero-Americana. Costa pede respostas globais no combate à pandemia

O primeiro-ministro defendeu, esta terça-feira, uma maior estratégia global no combate à pandemia.

No arranque da Cimeira Ibero-Americana, que se realiza em Andorra, António Costa disse que só com a vacinação mundial qualquer país pode sentir-se seguro e que não é aceitável guerras comerciais com as vacinas contra a covid. E lembra que a União Europeia nunca deixou de exportar vacinas.

Esta é a primeira cimeira da "era covid" a ter presencialmente chefes de Estado e de Governo.

Já Marcelo Rebelo de Sousa diz que é um sinal de coragem e de confiança no futuro e conta como Portugal tem conseguido um consenso político para suportar medidas de confinamento e desconfinamento.