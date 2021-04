Os comerciantes e a população em geral, revoltados com a decisão do Governo, dizem que o número de casos ativos não justifica as medidas em virgor no município.

A concelho tem 10 casos ativos de covid-19, nove em Moura e um na freguesia de Sobral da Adiça.

A esperança é de que o número de casos ativos se mantenha baixo para dar um passo em frente no desconfinamento.