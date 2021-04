Mais de 4 mil pessoas foram ao cinema na reabertura dos espaços culturais 

Os espaços de espetáculo e as salas de cinema vão fazendo balanços à reabertura e, esta segunda-feira, mais de 4 mil pessoas compraram bilhete para ver um filme no grande ecrã.

Depois de mais de 3 meses de portas fechadas, as salas de cinema reabriram com várias estreias para as quais não faltou público.

No teatro, ultimam-se os preparativos para regressar ao palco. "Noite de estreia" chega ao Teatro da Trindade, em Lisboa, em horário de fim de tarde. Depois de passar pelo Porto, "Comédia de Bastidores" chega ao São Luiz.

Com horários mais apertados, as regras repetem-se: distanciamento social, uso de máscara e desinfeção das mãos.