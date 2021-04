Reabertura dos centros comerciais. Revolut diz que compras físicas dispararam 75%

No regresso à normalidade, os centros comerciais registaram aumentos significativos de ocupação. Em Lisboa o Ubbo, recebeu cerca de 36 mil clientes sem nunca ultrapassar os 60 por cento de ocupação ao mesmo tempo.

Em dia de abertura dos Centros Comerciais e Lojas com mais de 200 metros quadrados, as imagens mostravam longas filas de espera com muitos clientes nos estabelecimentos.

No norte do país, no Mar Shopping, os números tambem foram elevados com 31 mil pessoas a passarem pelo espaço. Relativamente ao consumo, a SIC contactou a SIBS, mas ainda não tinha dispinível os dados dos pagamentos por multibanco.

Já a plataforma Revolut, que tem mais de meio milhão de clientes em Portugal, registou aumentos significativos. Com as compras físicas a dispararem 75 por cento e o pico dos gastos a ser registado entre as 11:00 horas e o meio-dia.