Três lojas das galerias Lumière, no Porto resistem a sair apesar das notificações dos atuais proprietários. As galerias foram construídas nos anos 70 e estão localizadas no centro da cidade.

Já se falou na construção de um hotel para este espaço no centro do Porto. Agora os inquilinos das lojas suspeitam da venda do edificio e voltam a pedir alguma calma.

A SIC contactou a advogada da empresa proprietária das Galerias Lumière, mas até ao mmento não obteve qualquer esclarecimento.