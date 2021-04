Clubes da Bundesliga confinados em centros de treino até final da época

Os emblemas que disputam a liga alemã de futebol vão ficar confinadas em campos de treinos até final da temporada devido ao aumento de casos positivos da covid-19 em algumas equipas, anunciaram esta quinta-feira os organizadores da competição.

Esta medida da Liga Alemã (DFL), que também se estende ao segundo escalão, foi adotada para garantir o cumprimento do calendário das provas e impedir a existência de jogos adiados por causa do novo coronavírus, numa temporada em que existe pouca margem de manobra para arranjar novas datas devido à realização do Euro2020.

Isto significa que as 18 equipas que disputam a Bundesliga, e as 18 da 2.Bundesliga, vão ficar confinadas até ao fim de semana de 22 e 23 de maio, altura em que se disputa a última jornada.

Por causa de um surto da covid-19 no plantel, o Hertha Berlim teve que adiar três encontros da Bundesliga, acontecendo o mesmo a três equipas do segundo escalão.

A DFL vai exigir a quarentena a jogadores, técnicos e funcionários, que entre 3 e 12 de maio terão apenas autorização para treinar ou estar nas suas respetivas casas, passando depois de um regime de total confinamento nos centros de treino até ao final da época.