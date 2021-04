Com cada vez mais dificuldades, Badoca Safari Park continua à espera da reabertura

Os parques de animais continuam encerrados por causa da pandemeia. É o caso do Badoca Park, em Santiago do Cacém, que enfrenta dificuldades cada vez maiores.

Kenya é a mais recente girafa do Badoca Safari Park. Nasceu no início de março, com cerca de um metro e meio. Curiosa e aventureira, está pronta para conhecer a manada. No Safari, vai-se juntar a outros tantos animais, assim como as novas crias que aqui têm nascido.

O Badoca Park tem 600 animais que têm sobrevido com a ajuda da população e de várias entidades.

Sem as receitas das visitas, as dificuldades foram grandes para alimentar tantos animais. Muitos foram os donativos de alimentos. As dificuldades vão aumentando com o passar do tempo, mas o pior é mesmo a incerteza.

No segundo confinamento, dos 25 funcionários, 19 ficaram em regime de lay-off. Os restantes garantiram que os animais recebiam o tratamento necessário.