Covid-19. Japão quer voltar a colocar Tóquio em estado de emergência

O governo japonês pretende voltar a colocar Tóquio e três outras cidades em estado de emergência, devido ao aumento do número de casos de covid-19 e hospitalizações, a três meses de o país receber os Jogos Olímpicos.

Já esta sexta-feira, também os distritos de Osaka, Kyoto e Hyogo deverão votar ao estado de emergência, de acordo com fontes ligadas ao processo, citadas pela agência Kyodo.

As restrições, a pedido das autoridades dos próprios distritos, devem incluir o encerramento temporário de centros comerciais e de parques de diversões, mantendo-se durante os feriados da "Semana Dourada", até o início de maio.

Pela primeira vez desde 22 de janeiro, as autoridades de saúde anunciaram hoje a deteção de mais de 5.000 novos casos em todo o país.

Variantes responsáveis por maioria das infeções

De acordo com um painel de especialistas do Ministério da Saúde, as variantes do coronavírus são responsáveis por cerca de 80 por cento das infeções nos distritos de Osaka e Hyogo, bem como por uma parcela de casos em rápido crescimento em Tóquio.

O Ministério da Saúde do Japão disse hoje que 505 novos casos de variantes altamente contagiosas do novo coronavírus foram identificados na semana passada, quase o dobro do registado nos sete dias anteriores.

O número total de pessoas infetadas com variantes do vírus no Japão agora é de 1.880, incluindo aqueles em quarentena em aeroportos, disse o ministério.

Perante o aumento de casos de covid-19, têm vindo a aumentar as dúvidas sobre a possibilidade de realização das olimpíadas, que têm início agendado para Julho, e, na semana passada, o "número dois" do Partido Liberal Democrático do Japão (no poder), Toshihiro Nikai, admitiu o seu cancelamento.

"Se se tornar impossível, deve ser cancelado", disse o secretário-geral do LDP na quinta-feira durante a gravação de um programa de TV.

O primeiro-ministro Yoshihide Suga prometeu realizar olimpíadas "seguras e protegidas", dizendo que servirão como um símbolo do triunfo da humanidade sobre a pandemia.

E os jogos Olímpicos?

Devido à pandemia de covid-19, que em Portugal já causou 16.899 mortos, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, previstos para o verão passado, foram adiados em cerca de um ano.

Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Já em abril, numa sondagem da Kyodo News, apenas 24,5% dos inquiridos se mostraram favoráveis ao evento já neste verão, com 39,2% a pedir o cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e 32,8% a julgarem melhor um novo adiamento.

Uma auscultação recente do setor empresarial, de fevereiro, mostrava que apenas 35% das firmas inquiridas queria o evento.

Vacinação no Japão segue a ritmo lento

O Japão, que desde janeiro de 2020 contabilizou 9.300 mortes por covid-19, tem vindo a registar um aumento de casos de infeção significativo sobretudo nas grandes cidades, a par de uma campanha de vacinação lenta comparada com outros países da mesma dimensão.

Fontes governamentais disseram hoje à agência Kyodo que o Japão espera receber 50 milhões de doses adicionais da vacina contra a covid-19 da Pfizer, depois de o primeiro-ministro Yoshihide Suga ter pedido à empresa farmacêutica para aumentar o fornecimento.

O Japão tem acordos anteriores com a Pfizer para 144 milhões de doses e com a Moderna para 50 milhões de doses.

Também hoje, um painel do Ministério da Saúde aprovou o uso de baricitinibe, medicamento para artrite reumatóide, para tratamento de covid-19.

O grupo farmacêutico norte-americano Eli Lilly and Co. entrou com pedido de aprovação em dezembro e espera-se agora que o Ministério da Saúde aprove formalmente o medicamento dentro de um mês.

Nos Estados Unidos, o baricitinibe foi aprovada para uso em combinação com o medicamento antiviral remdesivir para pacientes com coronavírus que precisam de oxigénio suplementar.

Para tratamento de pacientes com o novo coronavírus, o governo japonês já aprovou o remdesivir, desenvolvido pela empresa norte-americana Gilead Sciences e o esteróide dexametasona.