Covid-19. Escolas francesas vão reabrir apesar da pressão nos hospitais

Em França, as escolas vão começar a reabrir na próxima semana e o desconfinamento vai avançar no início de maio, apesar do nível de contaminação e pressão hospitalar elevados.

Perto de seis mil doentes estão internados nos cuidados intensivos, um número que estabilizou nos últimos dias, mas que continua a ser muito superior ao pico da segunda vaga. Os casos diários permanecem acima dos 30 mil.

Os efeitos deste confinamento são mais lentos, visto que é mais flexível do que os anteriores: os franceses não estão obrigados a ficar em casa, mas a permanecer num raio de 10 quilómetros.

A pressão hospitalar já não é o único fator que preocupa o governo francês. Também a saúde mental e o ensino das crianças, que começará a ser retomado a partir da próxima semana, são elementos que pesam na hora de tomar decisões.