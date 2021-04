Maio pode trazer o fim das restrições horárias ao fim de semana

O mês de maio pode trazer o fim das restrições horárias de fim de semana. A medida está prevista na última fase de desconfinamento, que avança a 3 de maio.

Desde 14 de novembro que todos os fins de semana têm tido restrições horárias, com os restaurantes e comércio obrigados a encerrar às 13:00. Contudo, os números mais recentes da pandemia e a vontade do Governo e do Presidente da República de que este seja o último estado de emergência reforçam esta possibilidade.

A próxima fase de desconfinamento, com início marcado para 3 maio, prevê que, sem limites de horários, restaurantes, cafés e pastelarias funcionem com o máximo de seis pessoas por mesa e 10 em esplanadas.

Deverão também regressar todas as modalidades desportivas, atividade física ao ar livre e ginásios, bem como grandes eventos exteriores e eventos interiores, embora com diminuição de lotação.

Os casamentos e batizados deverão ter 50% de lotação.

Na próxima semana realiza-se mais uma reunião no Infarmed para que os políticos possam ouvir os especialistas, mas os sinais da evolução da pandemia são, para já, positivos, embora não espelhem ainda as consequências da terceira fase de desconfinamento.