Covid-19 em Dornes. Famílias inteiras testaram positivo em janeiro 

Em Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere, quase toda a população contraiu o vírus da covid-19, contudo não houve internamentos ou vítimas mortais.

Na terra anualmente visitada por mais de 30 procissões, oriundas de diferentes concelhos, há quem atribua à padroeira Nossa Senhora do Pranto, a proteção dos doentes.

De volta à normalidade, a população daquela que foi eleita a mais bela povoação ribeirinha de Portugal aguarda agora, com serenidade, a chegada do bom tempo e do turismo, que por esta altura começa a afluir às margens do Zêzere.