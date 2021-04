Mais de cem pessoas protestaram contra a gestão da pandemia

Este domingo, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, mais de uma centena de pessoas manifestaram-se contra as medidas do Governo no combate à pandemia e quiseram deixar um alerta para aquilo que consideram ser uma ameaça à liberdade.

A Plataforma Cívica Cidadania XXI, que organizou a manifestação, alega querer promover o debate e a reflexão sobre as medidas adotadas pelo governo no combate à pandemia.

No evento estiveram pouco mais de 100 pessoas. Sem usar máscara, ouviram músicas, discursos e desceram a avenida da Liberdade, 47 anos depois da Revolução de Abril.