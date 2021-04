Surto de covid-19 coloca Beja acima do limiar de risco

Foi detetado um surto de covid-19 em Beja. No total, há 46 pessoas infetadas num bairro onde vive uma comunidade cigana. Com este aumento do número de casos ativos no concelho, Beja fica acima do limiar de risco.

Foi numa testagem massiva ao Bairro das Pedreiras, em Beja, que os casos de covid-19 foram detetados. No total, 46 resultados positivos nesta zona onde vive uma comunidade cigana com cerca de 600 pessoas.

Tentam agora travar as cadeias de transmissão para que o surto seja controlado o mais rápido possível.

O número de pessoas infetadas com covid-19 coloca o concelho em alerta nesta terceira fase de desconfinamento. Bastam 41 casos ativos para Beja ficar acima do limiar de risco, tem agora mais de 60.

O objetivo é controlar as cadeias de transmissão deste surto durante esta semana, para que as consequências afetem o menos possível o desconfinamento no concelho.

