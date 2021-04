A pandemia a diferentes ritmos: vacinação não avança à mesma velocidade no mundo

Há países a apertar as medidas restritivas, enquanto outros reabrem.

O mundo lida com a pandemia a diferentes ritmos, porque a vacinação não avança à mesma velocidade em todas as zonas. No entanto, a comunidade médica avisa que estar vacinado não é nem estar imune a 100%, nem deixar de transmitir o vírus.

Na Europa, apesar da taxa de novas infeções se manter alta, assim como os internamentos, há países a reabrir, como a Holanda ou a Polónia.

No Chile, a vacinação chegou às grávidas de 16 semanas ou mais, o que o torna um país pioneiro na vacinação durante a gravidez. As grávidas chilenas vão receber a vacina da Pfizer.

O sucesso do programa de vacinação nos EUA, que já inoculou metade da população norte-americana, levantou a obrigatoriedade do uso da máscara quando ao ar livre.