Europa prepara-se para recuperar o turismo no verão

Bruxelas acredita que é possível recuperar o turismo no verão e vacinar é a palavra de ordem.

Itália ainda está longe das 500.000 vacinas por dia, em Roma aposta-se na inoculação em casa dos idosos, com limitaçõess de mobilidade. Espanha vai impor uma quarentena de 10 dias a todos os viajantes que cheguem da Índia, mas quer abrir as portas aos turistas em junho, à semelhança de outros países como a Dinamarca ou França.

O Reino Unido prepara-se para anunciar a lista verde de países onde os britânicos poderão passar férias de verão. Na terceira fase de desconfinamento, a começar a 17 de maio, poderá ser levantada a restrição de viajar para o estrangeiro.

A Polónia alivia restrições a partir de 4 de maio, com a reabertura de centros comerciais e hóteis no dia 8. Os restaurantes podem servir nas epslanadas a partir de meados do mês.