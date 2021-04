Apesar da pandemia e das medidas de segurança, o turismo não parou em Portugal. Em Lisboa, continuam a chegar turistas, sobretudo vindos da Europa.

Mesmo com as restrições ainda em vigor, os turistas sentem-se seguros e dizem que os portugueses cumprem as regras no geral, tanto nos voos como nas cidades.

O estado de emergência em Portugal termina no próximo dia 30, data a partir da qual espera-se que o turismo regresse em força.