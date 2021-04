Quebras no turismo. Portugueses viajaram menos 41% em 2020 

No ano passado, por causa da pandemia de covid-19, a diminuição do número de viagens foi superior a 40%, em comparação com 2019.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e mostram que a maior descida foi registada nas deslocações para o estrangeiro.

Espanha, França e Inglaterra continuam no topo da lista de preferências dos portugueses. Por outro lado, Itália desceu bastante. Quanto ao turismo em território nacional, o número de deslocações diminuiu 35%.

Em relação ao alojamento, mais de metade das dormidas foram registadas em casas particulares gratuitas. Uma realidade que fez com que o número de turistas nos hotéis diminuísse para quase metade, se comparado com o ano anterior, como explica Cristina Siza Vieira, vice-presidente da Hotelaria de Portugal.