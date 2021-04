Resposta do SNS à pandemia. Médicos falam em dificuldades em recuperar

O balanço do desempenho do Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia de covid-19 mereceu elogios e críticas por parte dos médicos.

Ouvidos esta quarta-feira na comissão parlamentar de Saúde, os médicos denunciaram situações que consideram inadmissíveis, revelaram as dificuldades dos profissionais em recuperar do combate à pandemia e alertaram para as consequências na saúde pública, do que ficou por tratar.

Os representantes sindicais ressalvaram ainda a disponibilidade da classe durante a pandemia, apelaram a mais contratações e à oferta de condições que atraiam médicos para o SNS.