Casamentos e batizados com 50% de lotação a partir de 1 de maio

A partir de sábado, 1 de maio, os casamentos e batizados podem realizar-se com um máximo de 50% de lotação dos espaços onde decorram, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa.

A medida insere-se na próxima fase de desconfinamento no território continental, esta quinta-feira aprovada em Conselho de Ministros, e que se inicia a 1 de maio, data em que o país, por decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixa de estar em estado de emergência.

O Governo decidiu esta quinta-feira decretar situação de calamidade a partir de sábado devido à pandemia de covid-19, depois de Portugal continental ter passado por 15 períodos de estado de emergência, que vigoravam desde 9 de novembro.

"O estado de emergência será substituído pelo estado de calamidade, que vigorará a partir das 00:00 do próximo dia 1.º de maio", disse o primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros sobre a última fase de desconfinamento.