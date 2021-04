Covid-19. Holanda reabre esplanadas pela primeira vez este ano

França prepara-se para uma nova fase de desconfinamento a partir de 19 de maio. Pondera ainda implementar um passe sanitário que permita a realização de eventos até cinco mil pessoas. Na Holanda, quase seis meses depois de terem fechado, as esplanadas voltam a abrir.

É a primeira vez desde o início de 2021 que se pode voltar a sentar numa esplanada de Amesterdão, a capital da Holanda. Depois de um longo inverno, as filas para conseguir um lugar ao sol marcaram a reabertura.

Enquanto boa parte da Europa se liberta aos poucos das limitações, Istambul prepara-se entrar em confinamento. A Turquia tenta travar uma nova vaga de infeções para conseguir reabrir o país ao turismo nos meses de verão. Até lá, tenta alargar o programa de vacinação, recorrendo a um intervalo maior entre as duas doses.

No Brasil, a vacinação continua a enfrentar problemas. A falta de vacinas está a impedir em muitos casos a toma da segunda dose e a comprometer o sucesso da imunização. O ministro da Saúde promete uma solução rápida para este impasse, com milhões de doses da vacina desenvolvida pela China.

A Coronavac foi testada, produzida e distribuída no Brasil e está na base de uma polémica que envolve o ministro da Economia brasileiro. Paulo Guedes disse que “o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva do que a do americano”, acrescentando que a vacina da Pfizer “é melhor que as outras”. Mais de 80% dos brasileiros foram inoculados com esta vacina chinesa, incluindo o próprio ministro, que entretanto já pediu desculpa pelas declarações.