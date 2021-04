Covid-19. Lojas e centros comerciais abertos até às 19:00 ao fim de semana

A generalidade dos estabelecimentos comerciais e os centros comerciais vão poder ficar abertos até às 19:00 aos fins de semana e feriados e o novo horário aplica-se já a partir deste sábado.

A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros que aprovou a nova fase do plano de desconfinamento e a entrada do país em situação de calamidade, em substituição do estado de emergência.

Além do alargamento do horário aos fins de semana, as lojas e os centros comerciais passam também a poder estar abertas até às 21:00 durante a semana.

Este novo horário semanal permitirá que possam ser vendidas bebidas alcoólicas até esta hora.

Porém, o primeiro-ministro sublinhou que "continuará a vigorar a proibição de consumo na via pública" bem como a proibição de nos restaurantes e similares haver serviço de bebidas alcoólicas fora das refeições "de forma a não transformar esses estabelecimentos em bares - atividade que se mantém encerrada neste momento".