Covid-19. Medidas de contenção vão manter-se “até termos toda a população acima dos 60 anos vacinada"

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro afirmou que as medidas de contenção da pandemia se vão manter, pelo menos, até toda a população com mais de 60 anos estiver vacinada. Tiago Antunes relembra que apesar dos progressos, o vírus ainda é uma realidade.

“Infelizmente, o vírus ainda é uma realidade presente. Temos hoje melhores condições, com o progresso acelerado da vacinação, com a testagem em massa, para lidar com este vírus. Mas o vírus ainda está aí. A pandemia infelizmente ainda não terminou e portanto não é motivo para euforias nem para achar que o problema todo já passou. Temos de nos manter todos muito responsáveis”, disse o secretário de Estado em entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias.

Tiago Antunes avançou ainda que as regras atualmente em vigor “irão aplicar-se até termos toda a população acima dos 60 anos vacinada”. Depois disso, será feita uma “revisão de critérios e de regras”.