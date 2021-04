Cerca de 900 pessoas de uma pequena vila ao largo do Rio Uatumã no Amazonas, no Brasil, foram vacinadas contra a covid-19.

A equipa de voluntários teve de percorrer 227 quilómetros até chegar ao destino.

No México, o ministro dos Negócios Estrangeiros chegou a acordo com a Rússia para o país passar a produzir a vacina Sputnik V.

Já na Colômbia, o dia ficou marcado por uma manifestação nas ruas, numa altura em que o país enfrenta o maior pico de contágios e mortes por covid-19.