Covid-19. Portimão não regista novas infeções há dois dias 

O concelho de Portimão saiu esta semana do nível de risco elevado.

Há dois dias consecutivos que o maior dos quatro concelhos obrigados a recuar no plano de desconfinamento não regista novas infeções por covid-19, mas a taxa de incidência continua acima do limiar de risco.

A tendência de descida no número de casos não permite ainda assim cruzar a linha de risco. A incidência no concelho continua acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes.

Também no Algarve, Aljezur poderá encontrar travões. A taxa de incidência no concelho cavalgou com a proximidade com o surto de Odemira.