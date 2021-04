Covid-19. Turquia prepara-se para o primeiro confinamento total

A Turquia prepara-se para o seu primeiro confinamento total prolongado, das 19:00 desta quinta-feira até 17 de maio, para evitar um aumento dos casos de covid-19 durante as festividades do final do Ramadão.

Neste período, os turcos só poderão sair para fazer compras entre as 05:00 e as 17:00.

Embora o encerramento de todas as atividades não essenciais já esteja a ser aplicado durante o fim de semana, pela primeira vez durante a pandemia o confinamento será estendido aos dias úteis.

O encerramento tem causado multidões em alguns supermercados, especificamente para a compra de bebidas alcoólicas, já que a sua venda ficará proibida durante as quase três semanas de restrições.

Durante este período, as viagens entre as províncias também serão proibidas e o transporte público urbano funcionará com 50% da sua capacidade.

Já estavam encerrados desde novembro cinemas e teatros, além de bares e restaurantes, que poderão continuar a servir em regime de entrega ao domicílio ou 'take way'.

Apesar de tendência positiva, Governo quer evitar aumento

Este confinamento total prolongado ocorre quando a Turquia experimenta uma redução no número de infeções diárias, de um pico de 65.000 há uma semana para 40.000 no dia de hoje.

As mortes caíram nesse período de 362 por dia, o recorde durante a pandemia, alcançado na quarta-feira da semana passada, para 341 na quarta-feira desta semana.

A oposição turca alerta que os casos de infeções são muito superiores aos números oficiais.

Apesar de haver uma tendência positiva, o Governo quer evitar um aumento nos casos durante as festividades no final do Ramadão, que decorrem no início de maio, quando milhares de turcos se deslocam pelo país para visitar as suas famílias.

A Associação Médica Turca (TTB) pede há muito um confinamento total, entendendo que as medidas atuais, essencialmente o recolher obrigatório noturno e o encerramento de hotéis, eram insuficientes para conter a pandemia.