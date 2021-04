As associações do setor da restauração e do comércio estão satisfeitas com o fim da limitação de horário ao fim de semana. Até aqui, os estabelecimentos estavam obrigados a encerrar às 13 horas, ao sábado e domingo.

Agora, os restaurantes podem encerrar às 22:30, todos os dias da semana. O comércio tem de fechar portas mais cedo: às 21:00 durante a semana e às 19:00 no fim de semana.