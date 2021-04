Brasil ultrapassa as 400 mil mortes por covid-19

O número de mortes relacionadas com a covid-19 no Brasil ultrapassou 400 mil, o segundo valor mais alto do mundo, num país onde a vacinação decorre lenta e dificilmente.

Em 24 horas, houve 3.001 mortes. depois de um pico de mais de 4 mil ter sido atingido no início de abril.

A média de mortes e casos em 14 dias continua alta, mas teve uma ligeira queda.

Entre os fatores que potenciaram o aumento de mortes e casos no país estão a circulação de variantes mais infecciosas, incluindo duas de origem brasileira, conhecidas como P.1 e P.2, o relaxamento de medidas restritivas e a exaustão do confinamento.

A situação melhorou em muitas áreas, sobretudo no sistema de saúde que estava à beira do colapso, quando os estados e municípios impuseram restrições.

O Presidente brasileiro lamentou na quinta-feira o "número enorme de mortes" provocadas pela covid-19 no país, mas frisou que as medidas de isolamento social levarão a "sociedade à miséria".

Jair Bolsonaro, que frequentemente se pronuncia contra confinamentos, máscaras e defende drogas não comprovadas como tratamento, enfrenta críticas e os apoios têm vindo a diminuir.

O Congresso já abriu um inquérito sobre a forma como o governo está a lidar com a pandemia, bem como alguns estados e municípios.