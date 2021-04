Comércio tradicional confiante que novos horários vão ajudar a recuperar negócio

O mês de maio traz alívio nas restrições de horários de funcionamento do comércio. Todas as lojas e centros comerciais podem estar de portas abertas até às 19:00 aos fins de semana e feriados. O comércio tradicional diz que a medida vai ajudar os negócios a recuperarem.

Durante a pandemia, as vendas online foram compensando as portas que se mantiveram fechadas ou com horários muito restritos. A quarta fase do desconfinamento permite que o comércio mantenha a porta aberta até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 ao fim de semana e feriados. Os lojistas esperam poder contar com o apoio dos clientes.

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal aplaude a medida, mas lembra que a recuperação será lenta. Por isso, alerta que é preciso não deixar os comerciantes desamparados.