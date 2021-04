Covid-19. Ativistas juntam-se em memória das mais de 400 mil vítimas no Brasil

O Brasil recebeu de Portugal medicamentos que ajudam a combater a doença. No mesmo dia, foi ultrapassada a barreira dos 400 mil mortos por covid-19.

Lisboa respondeu ao pedido de ajuda do Ministério brasileiro da Saúde e enviou para São Paulo um lote de fármacos destinados ao tratamento de pessoas infetadas pelo no coronavírus em meio hospitalar. Uma entrega ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Os hospitais do Brasil continuam no limite e com falta de recursos. A ligeira diminuição de mortes e de casos nas últimas semanas não é suficiente para a Organização Mundial de Saúde, que continua a classificar a situação como grave.

Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, um grupo de ativistas junta-se em memória das mais de 400 mil vítimas da pandemia. Protesta também contra o que considera ser incompetência do Governo de Jair Bolsonaro.

Abril foi o mês mais letal no balanço brasileiro: os últimos 100 mil mortos registaram-se em 36 dias.

O Brasil distribuiu 41 milhões de vacinas, só 7% da população conclui as tomas. O ministro da Saúde acredita que é possível imunizar toda a população até final deste ano e apela à doação internacional de doses que sobrem.

A primeira entrega da Pfizer só chegou esta quinta-feira. O Governo brasileiro levantou dúvidas sobre a segurança do fármaco e recusou a proposta inicial do laboratório, tendo atrasado a entrega em quatro meses.