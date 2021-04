Covid-19. Incidência acumulada continua a diminuir na Alemanha

A incidência acumulada de covid-19 em sete dias continua a diminuir na Alemanha, para 153,4 novas infeções por 100.000 habitantes, em comparação com 154,9 de quarta-feira, apontando para uma desaceleração.

As autoridades de saúde registaram 24.329 novos positivos em um dia e 306 mortes, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

O fator de reprodução semanal é de 0,92, o que significa que cada 100 infetados, infeta uma média de 92 outras pessoas.

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novas infeções em um dia e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244, enquanto a incidência atingiu o seu pico em 22 de dezembro com 197,6.

O presidente da RKI, Lothar Wieler, e o ministro da Saúde, Jens Spahn, destacaram na quinta-feira a estabilização dos números nos últimos dias, mas alertaram que embora a terceira onda da pandemia tenha desacelerado, ainda é cedo para falar sobre uma mudança de tendência.

O número de positivos desde o início da pandemia chega a 3.381.597 - dos quais 2.995.200 são registados como pacientes recuperados - e o número de mortes 82.850.

Situação nos hospitais

Nas unidades de cuidados intensivos com covid-19 foram internados na quinta-feira 5.030 pacientes (o que representa menos 17 em um dia), dos quais 2.291 (58% e mais 47 em relação a quarta-feira) precisam de ventilação assistida, de acordo com a Associação Interdisciplinar de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Em apenas um dia, as unidades de cuidados intensivos receberam 471 novos pacientes com covid-19 e 119 dos internados morreram.

Na Alemanha, 6.241.152 pessoas receberam as duas doses da vacina - 7,5% da população - e 21.562.627 (25,9%), pelo menos uma, segundo relatório diário publicado pelo RKI.